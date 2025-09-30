Kokkolan jäähallin huoltotoimissa eteen tullut ongelma siirtää Hermeksen ja KeuPa HT:n välisen Mestis-ottelun keskiviikolle.

Ottelu oli tarkoitus pelata tiistai-iltana, mutta pelipäivän aamuna jäähallissa odotti ikävä yllätys.

Hermeksen toiminnanjohtaja Mikko Aho kertoi tilanteesta MTV Urheilulle.

– Hallissa on tehty pieniä huoltotoimia ja jäädytyskoneet ovat olleet poissa käytöstä. Kun järjestelmää laitettiin takaisin ylös, automatiikan kanssa tuli ongelmia eikä vesi lähtenyt jäätymään, Aho sanoi.

Mikään ei Ahon mukaan kuitenkaan viitannut laiterikkoon, joten ottelu saadaan pelattua keskiviikkona.

Kaksi ottelua kuudesta pelaamastaan voittanut Kokkolan Hermes on Mestiksessä kahdeksantena. Pisteen vähemmän kerännyt KeuPa HT on karsintaviivan alapuolella yhdeksäntenä.