Jokereilta uutta tietoa Juhamatti Aaltosen tilanteesta

Jokereiden urheilujohtaja Olli-Pekka Yrjänheikki ei sulje pois lisävahvistusten hankkimista siirtorajan kynnyksellä. Keskiviikon ottelun kesken jättäneen Juhamatti Aaltosen tilanne ei aiheuta toimenpiteitä siirtorintamalla.

Jokerit varmisti keskiviikkona Mestiksen runkosarjan voiton, kun se murskasi Kiekko-Vantaan vieraissa maalein 7–0. Voitolla ero toisena olevaan IPK:hon kasvoi tavoittamattomaan 23 pisteeseen.

Jokereiden tähtäin on kuitenkin keväässä, Mestiksen mestaruudessa ja sitä seuraavassa karsintasarjassa SM-liigasta play out -otteluiden kautta määräytyvää vastustajaa vastaan.

Tavoitteensa saavuttaakseen Jokerit on vahvistanut joukkuettaan pitkin kautta. Viimeksi joukkueeseen liittyi alkukauden pelaamatta ollut puolustaja Ben Blood.

Jokereiden urheilujohtaja Olli-Pekka Yrjänheikki ei tyrmää lisävahvistusten saapumista Jokereihin ennen lauantaina keskiyöllä odottavaa siirtotakarajaa.

– Riippuu ihan markkinasta. Ollaan ihan avoimia vielä, mutta markkinat on tietysti aika hiljaiset. Voi olla, että jotain tapahtuu, mutta hyvin todennäköistä on, että mitään ei tapahdu. Ollaan tyytyväisiä tämän hetken joukkueeseen, ja tilanne on vallan mainio.

Mille pelipaikalle vahvistusta mahdollisesti voisi tulla?

– En edes halua vastata tuohon, koska luotetaan jokaiseen meidän pelipaikan tämän hetken tilanteeseen. Jos jotain markkinoilta löytyy, mikä on selkeästi meille vahvistus, laitetaan pohdintaan. Tällä hetkellä ei aktiivisesti hakemalla haeta mitään.

Jokereiden tähtinimistä Valtteri Filppula joutui jättämään kesken lauantain ottelun IPK:ta vastaan, eikä hän pelaa myöskään torstaina, kun joukkue kohtaa kotonaan TuTon. Sivussa on myös Juhamatti Aaltonen, joka joutui jättämään keskiviikon ottelun kesken saatuaan kiekon jalkaansa.

Yrjänheikin mukaan Aaltosen "vamma ei ole vakava", eikä Filppulankaan tilanne uhkaa kevään pelejä.

– Varotoimenpiteenä vielä poissa, mutta ei mitään vakavaa mikä uhkaisi kevään tärkeitä pelejä, Yrjänheikki sanoo.

– Ei meillä ole mitään sellaisia loukkaantumisia, jotka aiheuttaisi loukkaantumisen takia jotain liikkeitä, Yrjänheikki sanoo.

Jokerit esittelee torstaina uusimman hankintansa, kun Blood debytoi ottelussa TuToa vastaan.

– Hän tuo rauhallisuutta ja jämäkkyyttä ja sellaista, voisi sanoa, että sellaista luottamusta siihen, että meitä ei horjuteta.

Koska koko kauden pelaamatta olleen Bloodin voi odottaa olevan vahvistus Jokereille?

– Play offeihin mennessä.