Asiantuntija pitää kiinalaisiin kohdistuvia koronarajoitteita hyödyttöminä – "Meillä kiertää koronavirusta täälläkin joka puolella"

Maailmalla ja myös Suomessa on seurattu viime aikoina tarkasti erityisesti yhden koronaviruksen omikronvariantin alalinjan leviämistä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa tämä Krakeniksi kutsuttu alalinja on tehnyt äkillisen ja rajun nousun tartuntatilastoissa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru on kuitenkin Yhdysvaltojen sijaan ollut huolissaan Kiinan koronatilanteesta ja ajanut voimakkaasti Kiinasta Suomeen saapuvien matkustajien ennakkotestaamista koronan varalta.

Viiden jälkeen -ohjelmassa vierailleen THL:n asiantuntijalääkärin Leif Lakoman mukaan Kiinasta uutta varianttia tuskin on kuitenkaan tulossa. Syynä on yllättäen alhaisempi rokotekattavuus ja länsimaisten rokotteiden puute.

– Todennäköisyys sille, että Kiinassa kehittyisi jokin variantti tai variantin alalaji, joka kiertäisi tätä meidän rokotteiden tehoa on pienempi, Lakoma sanoo.

Lakoman mukaan virustilanne on Euroopassa ja Suomessakin tällä hetkellä sellainen, etteivät kiinalaisiin matkustajiin kohdistuvat rajoitustoimet tuo juurikaan hyötyä.

Kraken leviää Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa todetuista koronatartunnoista on Lakoman mukaan jo neljännes uutta Kraken-alalajia. Vaikka virus vaikuttaisi leviävän nopeasti, ei siitäkään tarvitse Lakoman mukaan olla nykytietojen mukaan huolissaan.

– Oleellista on, että tällä hetkellä ei ole mitään näyttöä, että se aiheuttaisi vakavampaa tautia erityisesti rokotetuille.

– Meillä on yli miljoona ihmistä, ketkä kuuluisivat tähän tehosteen piiriin, mutta eivät ole sitä hakeneet.

– Oleellista on se, että he hakisivat sen rokotteen, koska he voivat saada sen vakavan taudin.