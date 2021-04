Mitä Euroopan lääkevirasto sanoo Johnson & Johnsonin koronarokotteen turvallisuudesta? Lausuntoa odotetaan tänään

Maan johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci on sanonut, että Yhdysvaltojen viranomaiset tekevät perjantaihin mennessä päätöksen Johnson & Johnsonin rokotteen käytöstä.

Yritys on keskeyttänyt rokotteiden toimitukset Eurooppaan .

Suomi on tilannut Johnson & Johnsonin rokotetta yhteensä 2,4 miljoonaa annosta . Rokotteen oli määrä tulla Suomessa käyttöön huhtikuun viimeisellä viikolla.

Johnson & Johnsonin koronarokotteen tavoin myös Astra Zenecan koronavirusrokote on adenovirusvektorirokote.

EMA on aiemmin kertonut, että Astra Zenecan koronavirusrokotteella ja erittäin harvinaisella veren hyytymishäiriön välillä on yhteys.

Suomessa tällainen häiriö on todettu kolmella ihmisellä, joista yksi on kuollut ja kaksi on toipumassa.