USA:n terveysviranomaiset: Suoraa yhteyttä Johnson & Johnsonin koronarokotteen ja veritulppien välillä ei ole löytynyt

Virastosta kerrottiin, että Yhdysvalloissa tiedossa on muutamia ihmisiä, jotka ovat kärsineet veritulpasta ja muutoksista verihiutaleiden määrässä rokotuksen jälkeen.

EMA:n mukaan tietoon on tullut neljä tapausta, joissa Johnson & Johnsonin rokotteen saaneilla on esiintynyt harvinainen veritulppa, johon on liittynyt verihiutaleiden matala määrä.