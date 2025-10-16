Hiihtotähti Johannes Hösflot Kläboa hiillostetaan kihlajaisuutisten jälkeen hääsuunnitelmista Norjassa.

Johannes Hösflot Kläbolta ja Pernille Dösvikiltä saatiin kesäkuussa uutisia. Vuodesta 2017 asti yhtä pitänyt pari meni kihloihin.

Kläbo näytti Instagramissa, että hänen sykkeensä huiteli 175 lyönnissä minuutissa kosinnan hetkellä.

Mutta entä hääsuunnitelmat? Norjalaislehti Dagbladet hiillosti hiihtotähteä kysymällä asiasta.

– Olen pahoillani, että joudun tuottamaan teille pettymyksen siinä, 28-vuotias mestarisivakoija sanoi.

– Emme ole keksineet päivämäärää, paikkaa tai mitään sellaista. Tuntuu siltä, että minä olen oman osuuteni tehnyt, joten se riippuu vähän Pernillestä. Hänen täytyisi päättää noista suunnitelmista, Kläbo löi painetta kihlatulleen.

Norjalainen tuumi, että katsotaan, käyttääkö kihlattu suunnitteluun aikaa talven aikana.

– Minun täytyy keskittyä harjoitteluun ja hiihtoon.

Kaiken mahdollisen urallaan voittanut Kläbo teki kuluneena kautena historiaa viemällä ensimmäisenä urheilijana kuusi kultaa pohjoismaisten hiihtolajien MM-kisoista. Norjalainen rohmusi maastohiihdon kaikki mahdolliset mestaruudet.