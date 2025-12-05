Maastohiihdon suomalaistähti Jasmi Joensuu piti nopeinta vauhtia Trondheimin maailmancupin perinteisen sprintin aika-ajoissa perjantaina.
Joensuu päihitti aika-ajoissa toiseksi sijoittuneen Ruotsin Moa Ilarin 0,35 sekunnilla.
Joensuu jätti taaksensa muun muassa Ruotsin sprintteritähdet Linn Svahnin (+1,56) ja Jonna Sundlingin (+4,04).
Joensuun lisäksi myös muut suomalaiset onnistuivat. Amanda Saari oli aika-ajojen viides (+2,4), Johanna Matintalo (+2,88) kuudes ja Jasmin Kähärä 17:s (+6,23).
Hilla Niemelä ja Katri Lylynperä karsiutuivat erävaiheesta.
Sprintin erävaiheet käynnistyvät kello 13.15.