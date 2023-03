Johannes Hösflot Kläbo saa Norjan hiihtoliitolta avustusta, vaikka tienaa miljoonia

Johannes Hösflot Kläbo otti Planican MM-kisoista viisi mitalia, joista kolme olivat kultaisia. Hiihtokuninkaan tittelin lisäksi hän on maastohiihdon parhaiten tienaava urheilija.

Palkintorahoja maailmancupista Kläbo on pokannut tänä vuonna noin 280 000 euroa. Norjalainen johtaa maailmancupia, ja hän otti voiton myös rahakkaalla Tour de Ski -kiertueella. Toisiksi eniten palkintorahaa maastohiihtäjistä tällä kaudella on saanut Ruotsin Frida Karlsson, jolle palkintoeuroja on kertynyt noin 90 tuhatta euroa.