Johannes Holopaisen takareisi revähti TTK:n finaalin harjoituksissa.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelma huipentuu sunnuntaina 23. marraskuuta tanssittavaan finaaliin. Jäljellä finaalilähetyksessä on kolme tähtiparia.

Finaalipäivänä draamalta ei studiolta vältytty, sillä näyttelijä Johannes Holopainen kertoo loukanneen jalkansa kameraharjoituksissa.

– Soolo-osuudessani on tällainen James Brown -henkinen jazz split -niminen liike, missä nopeasti vetäisen sellaiseen puolispagaattiin. Se oli mennyt hyvin, mutta sitten se toinen jäi sinne alas, koska takareidestäni kuului vaimea pamahdus. Heti tuntui sellainen tunne, että nyt jotain kävi, Holopainen kertaa.

– Jäin siihen kierimään kipuun ja mielen täytti sellainen painajaismainen tuntu siitä, että näinkö tämä meillä nyt päättyykin, että jää finaali tanssimatta. Mutta kyllä siellä voimakkaampi oli tahto, joka sanoi, että perkele, kyllä me tämä tanssitaan.

Holopainen kertoo saaneensa nopeasti apua parketille.