Kylkiluunsa katkaissut Emma Kimiläinen paljastaa – kipulääkkeiden vaikutus yllätti suorassa TTK-lähetyksessä: "Ei ollut mitään hajua, mitä siinä tapahtuu"

– Kyllä tässä on varmaan sen verran tässä 14 viikon aikana kasvettu yhteen, että tämä meni ihan telepatialla tämä koodaus, Kimiläinen mietti.

– Aloin ymmärtää siinä lähetyksen mittaan tietyistä pienistä asioista, että meille saattaa näin käydä. Mutta se on viihdettä ja niillä mennään, Kimiläinen pohti.

– Niin finaalihan on aina tavoite. Kyllä mä ajattelin, että me oltaisiin siellä finaalissa oltu myöskin.

Alla olevalta videolta näet Emma Kimiläisen ja Matti Puron paso doblen brittiteemaisessa jaksossa Queenin Another One Bites the Dust -klassikon tahtiin.