Jussi Heikelän kaatumisen jälkeinen ratkaisu yllätti Claudia Ketosen TTK-parketilla: "En ole kertonut sinulle tätä"

– Mulla ei ole oikein vielä ehkä iskostunut, että mitä on oikeasti tapahtunut niin sanotusti. Eilen vain nukuin lähes koko päivän ja katselin vähän hyviä sarjoja, että sellainen helppo nollaus. Tästä sitten alkaa varmaan viikon mittaan tajuamaan, että hitsi, ei pääse enää sinne treenikselle, Ketonen mietti.

– Sitten minkä tajusin oli se, ettei mun tarvitse enää koko ajan pestä pyykkiä, joka on aika helpotus, koska tässä kun joka päivä on treenattu, niin pyykkikonekin on laulanut aika kiitolliseen tahtiin, Heikelä iloitsi