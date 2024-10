Johan Bäckman sai Venäjän kansalaisuuden

Venäjämielinen Johan Bäckman on yksi 15 ihmisestä, joiden kansalaisuuden presidentti Vladimir Putin vahvisti tänään maanantaina, kertovat muun muassa Kommersant-lehti ja valtiollinen uutistoimisto TASS Telegram-kanavallaan . Suomessa asiasta kertoivat ensin Verkkouutiset ja Yle .

Bäckman on ainoa kansalaisuuden saanut suomalainen. Muut ovat esimerkiksi Perusta, Libanonista, Armeniasta, Brasiliasta, Australiasta ja Yhdysvalloista.

Karjalalaismedia RK kutsuu jutussaan Bäckman ihmisoikeusaktivistiksi, jonka kustantamo on julkaissut kirjoja talvisodasta ja Suomen armeijan toiminnasta "Suuren isänmaallisen sodan", eli natsi-Saksan ja Neuvostoliiton välisen sodan aikana.

Bäckman on yhteiskuntatieteilijä sekä oikeussosiologian ja kriminologian dosentti. Hän on levittänyt Venäjällä väitteitä Suomesta, jotka on Suomessa kiistetty.