Topi, 11, ja Riku, 14, ovat sankareita: "Ilman heitä tajuton ihminen olisi varmuudella painunut pinnan alle"

Lapin poliisi, pelastuslaitos ja hyvinvointialueen ensihoito palkitsivat kaksi esimerkillisesti toiminutta nuorta Torniossa.

Serkukset Topi ja Riku Rimpisalo olivat kalassa joenrannalla Keminmaassa heinäkuussa, kun he kuulivat joelta avunhuutoja.

11- ja 14-vuotiaat pojat eivät jääneet tilanteessa toimettomiksi, vaan ottivat perämoottorillisen veneen ja ajoivat apua huutaneiden luo.

Viranomaisten tiedotteen mukaan pojat olivat ajaneet veneen vedessä olleiden viereen, jolloin toinen vedenvarassa olleista pystyi ottamaan tukea veneestä.

Toinen pojista kannatteli veden varassa ollutta tajutonta ihmistä veneestä käsin yhdessä toisen vedessä olleen kanssa siihen saakka, että ensimmäisenä paikalle saapunut poliisipartio ehti apuun toisen veneen kanssa.

Poliisi kuljetti tajuttoman henkilön rantaan ja serkukset hinasivat omalla veneellään toisen.

– Yhdessä totesimme komisarion ja ensihoidon kenttäjohtajan kanssa, että noilla näytöillä nuorissa miehissä on potentiaalia poliisiksi, ensihoitajaksi tai pelastajaksi, kertoo palomestari Lauri Manninen Lapin pelastuslaitokselta.

Viranomaisten mukaan poikien toiminta oli harkittua ja esimerkillistä. Ilman heidän neuvokasta toimintaansa tajuton ihminen olisi varmuudella painunut pinnan alle.

– Oli myös järkevää kannatella henkilöitä vedessä, koska veneeseen nostamisen yrittäminen olisi voinut kaataa veneen ja aiheuttaa vaaraa kaikille. Pelastajan on hyvä varmistaa myös oma turvallisuutensa, jotta pelastettavien määrä ei lisäänny, muistuttaa komisario Jarno Jönkkäri.