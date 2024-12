Putoamistaisteluun Italian Serie A:ssa juuttunut Venezia sai lauantai-illan Torinon-vierailultaan enemmän kuin etukäteen odotti, mutta sai kokea silti raskaan pettymyksen, kun pisteet Juventuksen kanssa jaettiin tasatuloksella 2–2.

Viikolla Mestarien liigassa Manchester Cityn samalla nurmella 2–0 voittanut Juventus otti johdon 19. minuutilla puolustaja Federico Gattin kauden ensimmäisellä maalilla.

Juventus oli ratkaista kamppailun jo toisen puoliajan alkuun, mutta Kenan Yildizin maali hylättiin käsivirheenä.

Kellossa oli 61 minuuttia, kun Venezian islantilainen keskikenttäpelaaja Mikael Egill Ellertsson puski 1–1-tasoituksen. Torinolaisten kannattajat järkyttyivät, kun Venezia otti 82. minuutilla 2–1-johdon Jay Idzesin taidokkaalla puskulla.

Kipeästi pisteitä sarjataulukon pohjalla janoava Venezia oli jo matkalla yllätysvoittoon, kunnes Antonio Candela sortui loppuhetkillä käsivirheeseen. Siitä seuranneen rangaistuspotkun upotti varmasti Juventuksen serbitähti Dusan Vlahovic lisäajan viidennellä minuutilla.

Venezian kapteeni Joel Pohjanpalo aloitti ottelun ja siirtyi vaihtopenkille 74. minuutilla. Tällä kaudella neljä maalia tehnyt suomalainen laukoi ottelussa kahdesti ja loi yhden maalipaikan. Pohjanpalo pääsi kosketuksiin pallon kanssa kaikkiaan 17 kertaa, joista neljä vastustajan rangaistusalueella.

Tasapeli oli sarjan ainoana tappiottomana joukkueena jatkavalle Juventukselle neljäs peräkkäinen Serie A:ssa. 16 ottelustaan se on pelannut peräti kymmenen tasan.

Toisen peräkkäisen tasapelin ottanut Venezia on sarjataulukossa viimeisenä kerättyään 16 ottelusta kymmenen pistettä. Kolmen viimeisen osana on Serie B:hen putoaminen, mutta sarjapaikan säilyttämiseen sillä on matkaa toistaiseksi vain kaksi pistettä.

Venezia pelaa tärkeistä pisteistä seuraavan kerran viikon päästä maanantaina, kun sitä neljä pistettä edellä oleva Cagliari saapuu saarirykelmälle vieraaksi.