Joel Pohjanpalo tykitti maalin Serie A:ssa!

Venezian suomalaishyökkääjä Joel Pohjanpalo teki sunnuntai-iltapäivänä kauden kuudennen maalinsa Italian Serie A:ssa.

Venezia pelaa parhaillaan vieraissa Parmaa vastaan. Ottelun 1–0-osuma syntyi rangaistuspotkusta 20 minuutin pelin jälkeen.

Katso maali ylälaidan videolta.

Pallo vietiin pilkulle VAR-tarkastuksen jälkeen, kun Parman Mandela Keita rikkoi Venezian John Yeboyahia pilkun ja keltaisen kortin arvoisesti.

Venezian suomalaiskapteeni Pohjanpalo astui tuttuun tapaan pallon taakse ja lähetti maalivahti Zion Suzukin väärään suuntaan. Voimakas laukaus keskelle vei joukkueen johtoon.

Pohjanpalo onnistui maalinteossa viimeksi kaksi viikkoa sitten Empolia vastaan.

Ottelu on ensimmäisen puoliajan jälkeen 1–0 Venezian hyväksi. Voitto tekisi Eusebio Di Francescon miehistölle hyvää, sillä joukkue on sarjassa viimeistä edellisenä. Parma on 17. sijalla putoamisviivan yläpuolella.