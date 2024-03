Joel Pohjanpalo avautuu ammattinsa raadollisuudesta – joukkuekaveri yritti vahingoittaa päästäkseen hänen pelipaikalle

Pohjanpalo on uransa aikana pelannut jalkapalloa ammatikseen useissa maissa. Italian lisäksi hän on pelannut myös muun muassa Saksan Bundesliigassa sekä Turkin Superliigassa.

– Mullakin on ollut (joukkueessa) pelaaja Saksassa kun pelasin, joka aloitti tavallaan ehkä siinä ykköshyökkääjänä sen kauden. Sitten kun otin tavallaan hänen paikkansa, niin sitten hän yritti aina peleissä vetää sukille päivästä toiseen, koko ajan. Yritti vain saada, että mä loukkaannun, jotta hän pääsisi pelaamaan. Se on ihan toinen ääripää siinä, Pohjanpalo kertoo Veitolalle.

Joukkueen sisäinen hierarkia on jalkapallossa todellinen asia ja Pohjanpalo kertoo, että jokaisen pelajaan on tehtävä töitä, jotta pääsee sisään joukkueeseen.

– Futispelaajan arki voi olla hyvin yksinäistä. Jos on sellaisessa ympäristössä, missä tavallaan et ole vielä löytänyt sitä omaa paikkaasi ja joukkuetoverit eivät ehkä vielä ajattele, että olet hyvä pelaamaan. Kun tulet ja ne ajattelevat, ettei susta olekaan mihinkään, miksi me ollaan tämmöinen äijä hommattu tänne. Niin sitten siinä on se, ettet laita päätä alas, vaan yrität kovemmin, yrität ansaita heidän, sun oman joukkueen luottamuksen.