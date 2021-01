Joe Bidenin valinta USA:n presidentiksi saa lopullisen sinetin – useat republikaanit esittävät vastalauseen

Normaalisti kongressin ääntenlasku on rutiininomainen osa vaaliprosessia, mutta tällä kertaa se on dramaattisempi, sillä useat kongressin republikaanit aikovat esittää vastalauseen valitsijaäänistä.

Republikaaneilla ei ole käytännössä mitään mahdollisuutta estää Bidenin julistamista voittajaksi, mutta tiedossa on silti kovan luokan poliittista teatteria, joka on jo luonut syviä jakolinjoja republikaanipuolueen sisälle.

Kongressin perustuslaillinen tehtävä on vain laskea valitsijaäänet, mutta laki antaa senaattoreille ja kongressiedustajille mahdollisuuden esittää vastalauseen yksittäisen osavaltion äänistä.

Jos vastalauseen takana on vähintään yksi edustaja sekä edustajainhuoneesta että senaatista, menee vastalause molemmissa kamareissa käsittelyyn ja äänestykseen.

Jo yli 100 kongressiedustajaa ja 12 senaattoria on ilmoittanut aikovansa esittää vastalauseen tiettyjen osavaltioiden äänistä vaalivilppiin vedoten, joten tiedossa on varmuudella äänestyksiä valitsijaäänten hyväksymisestä. Presidentti Donald Trump on tulosten haastamisen kannalla.