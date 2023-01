Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemiesvalintaa hankaloittaa muutama vastarannan kiiski – "Kaaos voi olla heidän näkökulmastaan houkutteleva"

Maria Lindénin mukaan aiemmin republikaani- ja demokraattipuolueiden välillä vallinnut kompromissihaluttomuus on voimistunut myös puolueiden sisällä.

Edustajainhuone ei onnistunut kolmannellakaan äänestyskierroksella tiistaina valitsemaan uutta puhemiestä. Tilanne on poikkeuksellinen, sillä yleensä edustajainhuoneen puhemiehen valinta on ollut lähinnä muodollisuus.

Ongelmana leiriytyminen

Ongelmaksi on muodostunut republikaanipuolueessa vallitseva leiriytyminen. Puhemieheksi kaavaillulla republikaanien Kevin McCarthylla on vastustajia puolueen oikeistosiivessä, minkä vuoksi hän ei ole onnistunut saamaan puhemiehen valintaan vaadittavaa määrää ääniä taakseen.

Tutkija Lindénin mukaan republikaanien oikeistosiivelle kongressin saaminen toimintaan ei ole myöskään välttämättä itseisarvo, vaan he voivat saada enemmän tyydytystä siitä, että onnistuvat hämmentämään systeemiä.

Päätöksiin vaaditaan yhteistä tahtoa

Republikaaneilla on edustajainhuoneessa niukka, vain kymmenen edustajan enemmistö paikoin 222–212. Lindénin mukaan ongelmaksi muodostuu se, että ryhmän tulisi olla hyvin yksimielinen saadakseen asioita tehdyksi, mikä on vaikeaa, koska noin puolet ryhmästä on puolueen oikeistosiipeä.