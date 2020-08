Joe Biden vakuutti änkytyksensä tehneen hänestä Trumpia empaattisemman – "Vaalien loppusuorasta tulee myrkyllinen"

– Siitä tulee myrkyllinen, pelissä on paljon. Trumpilla on henkilökohtaisia panoksia: häntä odottaa oikeusjuttu, jos hänestä ei tule presidenttiä. Demokraateille tappio Trumpille toistamiseen kertoisi, että yhdysvaltalainen politiikka on muuttunut rajusti, ja puolueen täytyy muuuttaa linjaasa kenties kohti identiteettipolitiikkaa. Identiteettisodista, joita on käyty jo pitkään, tulisi entistä myrkyllisemmät ja myrskyisimmät, Aaltola sanoi uutisaamussa.