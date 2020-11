Joe Biden seuraa korona-asiantuntija Faucin jalanjälkiä: Pääsee heittämään baseball-joukkue Washington Nationalsin tulevan kauden aloitussyötön

Joukkue kertoo odottavansa innokkaasti sitä, että he saavat isännöidä Joe Bidenia hänen heittäessään vuoden 2021 kauden avausheiton.

Brittilehti Guardianin mukaan Nationalsin on määrä aloittaa kautensa ensi vuonna huhtikuun ensimmäisenä päivänä, jolloin joukkueella on vastassaan New York Mets.