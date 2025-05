Trump vihjailee, että Bidenin syöpädiagnoosia peiteltiin – "Olen yllättynyt"

Bidenin kanslian mukaan ex-presidentti sai diagnoosin perjantaina, mutta Trumpin mielestä syövän on täytynyt olla tiedossa jo pitkään.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vihjailee, että edellisen presidentin Joe Bidenin syöpädiagnoosia olisi peitelty.

Trump sanoi maanantaina yllättyneensä siitä, ettei syövästä kerrottu julkisuuteen jo aikoja sitten.

Bidenin kanslia kertoi sunnuntaina, että entisellä presidentillä on todettu aggressiivinen eturauhassyöpä. Kanslian mukaan Biden sai diagnoosin perjantaina.

Trumpin ensireaktio uutiseen oli kertoa olevansa surullinen, toivottaa Bidenille pikaista paranemista ja lähettää lämpimiä toivotuksia Bidenin puolisolle Jill Bidenille. Maanantaina hän kuitenkin jo kiihdytti spekulaatioita, joiden mukaan Bidenin syöpä olisi ollut todellisuudessa tiedossa pidempään.

– Olen yllättynyt siitä, ettei yleisölle kerrottu tästä jo aikoja sitten, Trump sanoi toimittajille Valkoisessa talossa.

– Vie pitkään päästä tuohon tilanteeseen, asteeseen yhdeksän, Trump jatkoi viitaten siihen, että Bidenin kanslian mukaan ex-presidentin syövälle on annettu Gleason-luokitus 9, kun 10 on vakavin mahdollinen luokitus.

Uutistoimisto AFP:n haastattelemien syöpälääkärien mukaan on hyvin mahdollista, että myös pitkälle edennyt eturauhassyöpä voi jäädä huomaamatta, vaikka saisikin huippuluokan hoitoa.

Bidenin terveydentila puhuttanut

Trump liitti vihjailunsa myös laajempaan keskusteluun Bidenin terveydentilasta tämän presidenttikauden aikana.

– Kyseessä on sama lääkäri, joka sanoi, että Joe on kognitiivisesti kunnossa, Trump sanoi.

– Meneillään on asioita, joista yleisölle ei kerrottu.

Heti Bidenin syöpädiagnoosin tultua julki Trumpin lähipiiristä on kyseenalaistettu sitä, milloin diagnoosi todella on tehty. Esimerkiksi presidentin poika Donald Trump Jr. on syyttänyt demokraatteja Bidenin terveydentilan peittelystä.

Myös varapresidentti J. D. Vance sanoi, ettei Biden selvästikään ollut riittävän terve toimiakseen presidenttinä.

Kunto rapistui kauden edetessä

Viime viikkoina julkaistut kirjat ovat antaneet uutta tietoa siitä, kuinka Bidenin henkilökunta peitteli hänen terveytensä heikkenemistä ja henkistä taantumista presidenttikauden edetessä.

Bidenin lähipiiri on koko ajan kiistänyt, että presidentin terveydentilaa olisi peitelty.

Biden itse kiitteli saamastaan tuesta sosiaalisessa mediassa julkaisemassaan viestissä maanantaina.

– Syöpä koskettaa meitä kaikkia. Kuten niin monet teistä, Jill ja minä olemme oppineet, että olemme vahvimpia juuri niistä kohdista, joista olemme rikki. Kiitos, että nostatte meitä ylös rakkaudella ja tuella, Biden kirjoitti.

Biden, 82, oli Yhdysvaltain historian vanhin presidentti. Hän pyrki alun perin jatkokaudelle korkeasta iästään huolimatta, mutta luopui ehdokkuudestaan viime kesänä surkeasti sujuneen tv-väittelyn jälkeen. Bidenin presidenttikausi päättyi tammikuussa.