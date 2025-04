Lentäjät vastaavat Finnairille: Lentojen peruutukset yhä vältettävissä

Suomen Liikennelentäjäliitto ry kommentoi tiedotteessaan, että resurssipula ja lentojen peruutukset voitaisiin edelleen välttää.

Lentoyhtiö Finnair on perunut tulevalta kesältä 230 lentoa. Syyksi on kerrottu lentäjiä koskevat muutosneuvottelut, joiden vuoksi lentäjiä ei ole voitu kouluttaa eikä palkata. Koulutus- ja rekrytointipuuttesta on viestintäjohtaja Päivyt Tallqvistin mukaan seurannut väliaikainen resurssivaje.

Tähän mennessä yhtiö on perunut jo 1400 lentoa lentäjien työtaisteluiden ja kuuden lentokoneen lisätarkastuksen vuoksi.

Pitkittyneet neuvottelut Finnairin lentäjien työehtosopimuksesta ovat ajautuneet umpikujaan. Lentäjiä edustava Suomen Liikennelentäjien liitto SLL on hylännyt sovintoesityksen kolmesti. Työehtosopimusneuvotteluissa kiistaa herättää se, että lentäjät ovat vaatineet yleistä linjaa suurempia palkankorotuksia.

Finnair katsoo, että tilanne on aiheuttanut Finnairille mainehaittaa.

SLL pitää Finnairin väitteitä lentäjien vähennystarpeesta ristiriitaisina: Sen mukaan yhtiö on aiemmin ilmoittanut, että sen tavoitteena on vuonna 2025 kasvattaa kokonaiskapasiteettiaan kymmenellä prosentilla. Samalla yhtiö on ilmoittanut siitä, että muutosneuvotteluissa pitäisi vähentää jopa 90 lentäjää.

Liiton mielestä lentäjien rekrytointitarve on edelleen ilmeinen. Se pitää muutosneuvotteluita painostuskeinona pitkittyneissä työehtosopimusneuvotteluissa.

SLL:n puheenjohtaja Vesa Uuspellon mukaan maailmalla kärsitään lentäjäpulasta ja kansainvälinen lentoliikenne kasvaa vauhdilla. Liiton mielestä Finnair valitsee mieluummin muutosneuvottelut ja niistä johtuvan uusien lentäjien rekrykiellon kuin kasvun ja markkinaosuutensa puolustamisen.

– On selvää, ettei yhtiö voi samaan aikaan rekrytoida uusia lentäjiä, kun se julkisesti kertoo lentäjiä olevan liikaa. Tosiasia kuitenkin on, että tällä hetkellä lentoja perutaan liian vähäisen lentäjämäärän vuoksi.

Tyrmäys Australia-väitteille

SLL tyrmää myös Finnairin perustelut siitä, että muutosneuvotteluiden syynä ovat Australiaan ulosvuokratut kaksi kaukoliikennekonetta ja lentäjien työtaistelutoimista näille lento-operaatioille mahdollisesti aiheutuva haitta.

SLL ei näe, että haittaa olisi tullut, koska Australian lentotoiminta on rajattu työtaistelutoimien ulkopuolelle.

– Lisäksi vuokraustoiminta on joka tapauksessa pian päättymässä, koska Finnair ilmoitti jo vuonna 2023 sopimuksen kestoksi kaksi vuotta.

Tiedotteessa SLL toteaa myös pitävänsä uusien lentäjien rekrytointia mahdollisena, koska työtaistelutoimet eivät koske maakoulutusta tai koulutuslentoja.

– Finnairin esittämä muutosneuvottelu- ja vähentämistarve on epäuskottava, sillä SLL on suojellut Australian lentoja koko työehtosopimusneuvotteluiden ajan. Australian lentotoiminnan päättymisen ei myöskään pitäisi tulla yhtiölle yllätyksenä, koska se on itse ilmoittanut sen päättymishetkestä jo kaksi vuotta sitten, Uuspelto sanoo.

Neuvottelut Finnairin lentäjien uudesta työehtosopimuksesta ovat olleet käynnissä elokuusta lähtien. Suomen liikennelentäjäliiton (SLL) ja työnantajaa edustavan Palvelualojen työnantajat Paltan työriitaa on soviteltu valtakunnansovittelijan toimistolla marraskuusta lähtien.