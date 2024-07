Suomalaispuolustaja jättää Pohjois-Amerikan taakseen – uusi seura löytyi Sveitsistä

– Santtu on monipuolinen puolustaja, joka on hyvä kiekon kanssa. Hän on vahva luistelija ja hänellä on hyvä laukaus. Hän pystyy pelaamaan ylivoimalla. Näen hänessä paljon potentiaalia, ja koska toivottavasti pelaamme paljon pelejä Mestarien liigassa, tämä siirto auttaa meitä, Lionsin urheilujohtaja Sven Leuenberger sanoi seuran tiedotteessa.