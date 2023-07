Jesse Puljujärven tulevaisuus on iso kysymysmerkki – agentin mukaan yksi ovi pysyy kiinni: "Kaikki sen tiedostavat"

Puljujärven, 25, lonkkaoperaatio tehtiin New Yorkissa. Suomalaishyökkääjä kertoi viikonloppuna Ylelle , että leikkaus oli välttämätön. Lonkkia oli puhdistettu rustosta ja luupiikeistä jo aiemmin.

Lonkkaleikkaus on jääkiekkoilijan pelitaipaleen varrelle osuessaan merkittävä pakkopaussi uralle. Toipumisaika tämänkaltaisesta operaatiosta on eri arvioiden mukaan vähintään puoli vuotta.

Toipilasjakson alkajaisiksi suomalaishyökkääjän tulevaisuudesta muodostui suuri kysymysmerkki. Carolina Hurricanes jätti odotetusti perustarjouksen tekemättä, jolloin Puljujärvestä tuli rajoittamaton vapaa agentti. Hän on vapaa tekemään sopimuksen minkä tahansa NHL-seuran kanssa.

Puljujärven tie NHL:ssä on ollut kuoppainen. Päättyneellä kaudella hänet kaupattiin Edmontonista Carolinaan, jossa vastuu ja tulos jäivät pieneksi.

– Kyllä tässä on ollut todella paljon keskusteluja seurojen kanssa. Tähän liittyy paljon muitakin seikkoja, ennen kuin mitään sopimusta lopullisesti tehdään. Rosterirajoitukset, palkkakattoasiat ja moni muu, Lehto sanoo.

– No ei todellakaan. Kyllä me tiedetään, että Eurooppa on olemassa, mutta sitä ei ole mietitty vaihtoehtona, Lehto linjaa.