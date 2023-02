Jesse Puljujärven seura vaihtuu NHL:ssä? Myös toinen suomalaisnimi on tapetilla

24-vuotias suomalaishyökkääjä on ajautunut pahasti sivuraiteelle Edmonton Oilersin riveissä. Puljujärvi on nakuttanut tällä kaudella 49 ottelussa tehot 4+6=10.

– Oilers haluaisi saada tilaa palkkakattonsa alle ja vaikuttaa siltä, että yhteinen tarina Puljujärven kanssa on tulossa päätökseen. Hänen hyökkäyspelinsä on kaikonnut aivan täysin ja se näkyy hänen itseluottamuksessaan. Hänen arvonsa on tippunut, mutta moni haistaa nyt sauman, missä hänet saattaisi saada halvalla, NHL-sisäpiiritoimittaja Chris Johnston kirjoittaa tuoreessa siirtorajalistauksessaan.

– Hän on kypsynyt vuosien varrella ja hänellä on varsin hyvä sopimus. Yksi kilpailevan seuran johtaja vertaili häntä ruotsalaispuolustajaan Alex Edleriin. ”Hän on jämäkkä kaveri, josta on vaikea mennä ohitse. Hän on klassisesti niitä kavereita, joita vihaa siihen asti kunnes hän on sinun riveissäsi”, Johnston siteerasi.