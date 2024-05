Jesse Kaikuranta teki suuren elämänmuutoksen, muutti tyyliään artistina ja rakastui: "Tajusin, etten voi elää näin"

Huomenta Suomen sohvilla lauantaina 4. toukokuuta vieraillut laulaja Jesse Kaikuranta nousi julkisuuteen vuonna 2012 The Voice of Finland -laulukilpailun myötä. Kaikuranta ei voittanut, mutta hänestä tuli kuitenkin nopeasti kilpailun jälkeen hyvin haluttu artisti ympäri Suomen.

Elämässään Kaikuranta on tehnyt vuosien aikana monia muutoksia: hän on tiputtanut painoaan useankymmentä kiloa, lopetti alkoholinkäytön sekä tupakoinnin.

Kaikuranta julkaisi juuri uuden singlen Tuu Tuu Tupakkarulla, joka on tyyliltään jonkin verran erilainen, mitä häneltä on totuttu kuulemaan. Artisti itse kuvaili "tanssittavamman tyylin" mukailevan enemmän sitä musiikkia, jota hän itsekin kuluttaa ja kertomansa mukaan rakastaa. Kaikurannan manageri olikin yllyttänyt häntä seuraamaan intohimoaan.

Sen lisäksi, että Kaikuranta on tehnyt elämässään sekä urallaan muutoksia, on hän löytänyt myös rakkauden. Kaikuranta julkaisi aiemmin keväällä Instagram-tilillään yhteiskuvan puolisonsa kanssa, jossa totesi yhteisen rakkauden kukkineen jo vuoden ajan.

– Hän on ensimmäinen ihminen, joka on saanut minulle sellaisen fiiliksen, että olen arvokas. Minut on myös tietyllä tavalla potkittu sellaiseen tilaan nuorempana, että oman itseni arvostus on viety aika minimiin, ja sillä on ollut kauaskantoiset seuraukset.