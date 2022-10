Jesse Kaikuranta heräsi krapulassa ja päätti tehdä muutoksen elämässään – päätös kirvoitti erikoisia yhteydenottoja: "Tajusin, kuinka vääristynyt alkoholikulttuuri Suomessa on"

Laulaja Jesse Kaikuranta lauloi itsensä suomalaisten sydämiin The Voice of Finland -ohjelmassa kymmenen vuotta sitten. Kaikuranta asui ohjelman kuvauksien aikaan Kokkolassa ja työskenteli laulunopettajana. Hän keikkaili epäsäännöllisesti ja laulukielenä oli englanti.

Vetäytyi julkisuudesta

Tällä hetkellä Kaikurannalla on täysi panostus musiikkiin ja pari viikkoa sitten laulajalta ilmestyikin kappale Kotimaa.

Vappu 2021 muutti Kaikurannan elämän

Alkoholi oli tullut Kaikurannalle erityisen tutuksi The Voice of Finlandin jälkeen, kun kutsuja erilaisiin julkkistapahtumiin alkoi tulla.

– Tajusin, kuinka vääristynyt alkoholikulttuuri Suomessa on. Ainoa hyväksyttävä syy olla juomatta on se, että olet alkoholisti. Se on hassua, että se käännetään niin.