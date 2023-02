Jeremy Rennerin näyttelijäkollega päivitti tämän kuulumisia

– Hän oli pyörätuolissa. Hän on uskomattoman vahva ja rohkea. Kävelin hänen kotonaan ja sain kylmät väreet, koska mietin, miksi hän on jalkeilla. Odotin istuvani hänen sängyn vieressään ja pitäväni häntä kädestä, kun hän voihkisi kivusta, eikä pystyisi liikkumaan. Hän kuitenkin pyörähteli pyörätuolilla ympäriinsä ja nauroi ystäviensä kanssa. Se on suorainen ihme, Lilly kertoi.