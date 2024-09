Hugh Jackman paljasti treenatun kroppansa – yksi asia oli näyttelijälle erityisen vaikeaa kuntokuurin aikana

Näyttelijä Hugh Jackman , 55, on tunnettu erityisesti Wolverinen roolistaan. Hahmoaan varten hän on treenannut itsensä useasti poikkeukselliseen kuntoon.

Viimeisimmäksi kovaa kuntoa on vaatinut Marvelin Deadpool & Wolverine -elokuva, joka julkaistiin 24 heinäkuuta. Elokuvassa Deadpoolia näyttelee tuttuun tapaan Ryan Reynolds .

View this post on Instagram

Jackman on nauhoittanut kuvan taustalle selostuksensa, jossa hän kertoo, että hänen kovan kuntonsa ja ulkomuotonsa taustalla on kahdeksan hengen tiimi, johon kuului muun muassa personal trainer ja henkilö, joka laski hänen ruokansa makrot, eli ruoan ravinteet. Jackman on tiimistään todella kiitollinen, eikä olisi päässyt vastaavaan tulokseen ilman sitä.