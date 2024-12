Pornosivusto paljasti vuoden 2024 suosituimmat elokuva- ja hahmohaut

Aikuisviihdesivusto Pornhub julkaisi vuoden 2024 tilastonsa.

Yksi maailman suosituimmista aikuisviihdesivustoista julkisti kuluvan vuoden tilastonsa aikaisemmin tässä kuussa.

Pornhubin mukaan populaarikulttuuri vaikutti ihmisten hakuihin sivustolla myös tänä vuonna. Käyttäjät etsivät palvelusta elokuvien parodioita ja videopelien hahmoja.

Tänä vuonna Harley Quinn otti hakuterminä ykköspaikan takaisin Star Warsilta tässä kategoriassa. Syy saattaa olla aikaisemmin tänä vuonna ilmestyneessa Joker 2 -elokuvassa.

Game of Thrones, Avatar ja Harry Potter puolestaan pitivät sijoutuksensa listalla.

Suosituimmat elokuvat ja hahmot

Harley Quinn

Star Wars

Game of Thrones

Avatar

Harry Potter

Wonder Woman

The Incredibles (Ihmeperhe)

Black Widow

Deadpool

Batman

Spider Man

Catwoman

Wolverine

Princess Leia

Elasticgirl

365 Days

Shrek

Power Ranges

Superman

Hulk

Videopeleistä eniten palvelusta haettiin jälleen Fortnitea. Toiseksi listalle noisi Genshin Impact. Kolmannelta sijalta löytyi Pokémon.

