Koomikko-näyttelijä Jamie Foxx sai lasista kasvoihin ollessaan nauttimassa illallista syntymäpäiviensä kunniaksi Beverly Hillsissä.

Koomikko-näyttelijä Jamie Foxxin, 57, tiedottaja kertoi Peoplelle 14. joulukuuta, että Foxx on toipumassa sen jälkeen, kun joku heitti toisesta pöydästä lasin, joka osui häntä suuhun hänen ollessa viettämässä syntymäpäiväillallistaan 13. joulukuuta.

TMZ:n mukaan Foxx oli Mr. Chow -nimisessä ravintolassa Beverly Hillsissä. Paikalla olivat myös Foxxin tyttäret Corinne ja Anelise sekä eksä Kristin Grannis.

Tiedottajan mukaan hänelle laitettiin tapahtuneen seurauksena tikkejä.

Peoplen saaman tiedotteen mukaan poliisit kutsuttiin ravintolaan noin kello 22 väitetyn tappelun vuoksi. Poliisi raportoi pahoinpitelystä, mutta pidätyksiä ei tehty.

Foxx on julkaissut tapahtuneen jälkeen Instagramiin mystisen viestin.

– Paholainen on kiireinen, mutta olen liian siunattu ollakseni stressaantunut, Foxx kirjoitti.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Hän lisäsi vielä kuvatekstiin ”paholaisen olevan valhe”.

– En voi voittaa täällä. Kiitos kaikille, jotka rukoilevat ja tarkistavat vointiani. Kun valosi loistaa kirkkaana, he yrittävät tuoda sinulle pimeyden. Mutta he eivät tiedä, että sinut on rakennettu sitä varten. Valot ovat loistaneet kirkkaina, Foxx kirjoitti runollisesti.

Lähde: People, TMZ