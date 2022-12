Jeremy pettyi lahjoihinsa ja aloitti nenäkkään viestittelyn joulupukin kanssa – "Annan sinulle yhden viikon, ja sen jälkeen saat maksaa"

Jeremy-nimisen pojan alun perin vuonna 2017 käymä kirjeenvaihto "joulupukin" kanssa nousi uudelleen viraalihitiksi tiktokkaaja Kodi Minkin luettua Facebookista löytämänsä kirjeet videolla. Tämän jälkeen tapauksesta ovat kertoneet muiden muassa The Independent sekä New York Post .

Videota on katsottu jo yli 18 miljoonaa kertaa, ja kommenttikenttä pursuilee kommentteja, joissa naureskellaan Jeremyn "ottaneen joulun tosissaan".

Jeremy pettyi lahjoihinsa

– Rakas Jeremy, olen pahoillani että petyit lahjoihisi. Pyysit kahta hyvin kallista lahjaa, eikä joulupukki pysty kaikkeen. Sinun pitää oppia olemaan kiitollinen siitä, mitä sinulla on ja olla pahoittamatta mieltäsi siitä, mitä sinulla ei ole. Jos jatkat valittamista, minulla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin lisätä sinut tuhmien lasten listalle ensi vuonna, joulupukki kirjoitti vastaukseksi.

Tilanne eskaloituu

Viestin loppuun Jeremy lisäsi vielä, ettei hän ymmärrä, mitä väliä pukille on sillä, kuinka kalliita lahjat ovat, sillä tällä on tonttuorjia tekemässä lahjat. Jeremyn mielestä oikeastaan pukki on se tuhmeliini tonttujen orjuuttamisen vuoksi.