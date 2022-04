Jere Lehtinen kommentoi Venäjällä pelaavien suomalaispelaajien tilannetta – "Kannattaisi miettiä, miltä kantilta lähtee arvostelemaan"

Pietarin SKA:ssa kiekkoilevat Leijonissa Pekingissä olympiakultaa voittaneet puolustaja Mikko Lehtonen ja hyökkääjä Leo Komarov. Lisäksi Traktor Tsheljabinskissa pelaa hyökkääjä Teemu Pulkkinen, joka tosin on ollut loukkaantuneena.

– Maailmantilanteesta olemme varmasti kaikki samaa mieltä... Mutta heidän (Lehtosen ja Komarovin) suhteensa on vaikea ottaa kantaa, kun ei tiedä, mikä on heidän tilanteensa siellä. He eivät ole ainoita jääkiekkoilijoita, jotka hankkivat elantoaan KHL:ssä. Joka ei ole ollut Venäjällä, hänen kannattaisi miettiä, miltä kantilta lähtee arvostelemaan, Lehtinen huomautti.