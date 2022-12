Jennan elämä oli päättyä 2-vuotiaana Paakkarin sillalle – nyt hän etsii pelastajaansa: "Isältä pääsi itku, kun hän kertoi"

Jennan isä on kertonut, että Jenna, hän sekä pelastaja istuivat dramaattisen hetken jälkeen pitkään sanomatta sanaakaan. Sokin hellitettyä he jatkoivat omiin suuntiinsa, eivätkä enää ikinä tavanneet.

Myöhemmin isä on usein harmitellut, miksei kysynyt pelastajan nimeä.

Isä kertoi tapahtumasta vuosia myöhemmin

Yhdessä he eivät kuitenkaan ehtineet mysteeriä ratkaista.

Kiitollinen elämästä

Nyt, yli kolmekymmentä vuotta myöhemmin, Jenna on päättänyt löytää miehen.

– Surun kanssa on oppinut elämään, ja ajattelin, että nyt on aika toteuttaa sekä oma että isänkin haave.

Jenna kirjoitti Facebookiin etsintäkuulutuksen, jota on jaettu runsaasti.

Koska tapahtumista on jo kymmeniä vuosia aikaa, ja pelastaja oli tuolloin aikuinen, ei ole varmaa, että pelastaja on enää hengissä. Jennalla kuitenkin on tunne, että pelastaja vielä löytyy.