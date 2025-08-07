Jenkkisarja kieltää urheilijoilta tutun piristeen – peittää vaarallisia oireita

NFL kieltää hajusuolan käytön otteluiden aikana, koska tuotteiden turvallisuutta ei ole todistettu ja ne voivat myös peittää aivotärähdyksen merkkejä.
Liiga lähetti tiistaina joukkueille muistion, jossa perusteltiin päätöstä kieltää hajusuolojen ja kaikkien muiden ammoniakki-inhalaatioaineiden käyttö ottelua edeltävässä toiminnassa, otteluissa ja pukuhuoneissa.
Uutistoimisto AP:n hankkiman muistion mukaan vuonna 2024 Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA antoi varoituksen kaupallisesti saatavilla olevia ammoniakki-inhalaatioaineita (AI) valmistaville yrityksille sekä kuluttajille tuotteiden ostosta ja käytöstä.
– Tämä koskee todisteiden puutetta henkisen valppauden parantamiseen tai energian lisäämiseen markkinoitujen ammoniakkituotteiden turvallisuudesta tai tehokkuudesta.
– FDA pani merkille tuotteiden käytön mahdolliset negatiiviset vaikutukset. AI-tuotteilla on myös potentiaalia peittää tiettyjä neurologisia oireita, mukaan lukien joitakin mahdollisia aivotärähdyksen merkkejä.
– Tämän seurauksena NFL:n pää-, niska- ja selkärangan komitea suositteli ammoniakkia sisältävien tuotteiden käytön kieltämistä mihin tahansa tarkoitukseen NFL-otteluiden aikana, muistiossa sanotaan.
”Kaipaan niitä jo nyt”
Muutamaa tuntia sen jälkeen, kun tuo muistio oli vastaanotettu San Franciscossa, joukkueen sisempi laitahyökkääjä George Kittle keskeytti joukkuetoverinsa Fred Warnerin haastattelun NFL Networkille kertoakseen uutisen, joka on saanut hänet pettymään liigaan.
– Tulin rehellisesti sanottuna vain esittämään valituksen, Kittle sanoi muun muassa ESPN:n mukaan.
– Joukkueemme sai tänään muistion, että suolojen ja ammoniakkipussien haistaminen kiellettiin NFL:ssä, ja olen ollut koko päivän järkyttynyt.
Kittle jatkoi kertomalla, että hän käyttää säännöllisesti suoloja saadakseen energiaa ennen jokaista hyökkäyspeliä.
– Kaipaan niitä jo nyt, Kittle sanoi.