Jen Pawol toteutti historiallisen unelman naisena urheilun huippusarjassa – "Dna:ssani"

Yhdysvaltain kansallislajissa baseballissa kirjattiin kauan odotettu debyytti, kun ylimmällä ammattilaistasolla eli MLB-sarjassa nähtiin runkosarjaottelussa ensimmäinen naiserotuomari. Historiaa teki lauantaina Jen Pawol, joka toimi ykköspesätuomarina Atlanta Bravesin kotiottelussa Miami Marlinsia vastaan.

Pawol, 48, toimi erotuomarina alemmilla ammattilaistasoilla vuodesta 2016 lähtien. Nyt täyttyi yksi suuri unelma, kun hän sai muutama päivä sitten tietää historiallisen hetken koittavan tänä viikonloppuna. Sunnuntaina hän toimii kotipesätuomarina Bravesin ja Marlinsin kohtaamisessa.

– Tiedostan kyllä tämän tapahtuman suuruusluokan. Kun aloitin tuomaroinnin, tajusin heti, että "tämä on minun juttuni". Ei sitä voi selittää, se vain on dna:ssani. Ja ammattilaistuomarin ura on varteenotettava vaihtoehto niin miehille kuin naisille, tytöille kuin pojille. Saan tästä elantoni ja suhtaudun tähän intohimoisesti, teen joka päivä entistä enemmän töitä ja olen parempi päivä päivältä, Pawol kuvaili ennen historiallista ottelua.

Jen Pawol tekemässä työtään ensimmäisessä MLB-ottelussaan.

Amerikkalaisen joukkueurheilun suurlajeista NBA-koripallo rikkoi erotuomareiden sukupuolilasikaton 28 vuotta sitten ja amerikkalaisen jalkapallon NFL toi peleihin ensimmäisen naistuomarin kymmenen vuotta sitten, kertoi ESPN. NHL-jääkiekossa ei ole toistaiseksi nähty naistuomareita.