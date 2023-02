Ensimmäistä kertaa Super Bowlin historiassa – pelipaikkojensa parhaat veljekset kohtaavat toisensa: "Tuntuu uskomattomalta"

Kansas City Chiefsin tärkein hyökkääjä pelinrakentaja Patrick Mahomesin jälkeen on puolestaan 33-vuotias Travis Kelce , joka on samalla NFL:n tämän hetken paras sisempi laitahyökkääjä.

– Mutta tämä on mennyt hyvin näin. Vaikka emme ole samassa joukkueessa, häntä vastaan pelaaminen (Super Bowlissa) on jotain, mitä tuskin kukaan meistä osasi kuvitella, Jason Kelce sanoi veljestään maanantaina Super Bowlin ennakkotilaisuudessa.

Otteluun on viitattu Yhdysvalloissa jo leikkisästi Kelce Bowliksi.

– On vain niin hienoa perheelleni päästä pitämään näin paljon hauskaa. Haluan kiittää faneja siitä, että he ovat tehneet tästä niin hauskaa minulle ja perheelleni, koska tästä ei lopulta tule niin hauskaa toiselle meistä, Travis Kelce jatkoi.

Kelcen veljesten kohtaamiset NFL:ssä ovat toistaiseksi menneet pikkuveljen Travisin nimiin 3–0. Tällä ottelulla on keskinäisessä hierarkiassa kuitenkin määrittävä vaikutus.

– Hänellä on enemmän tähdistövalintoja, hänestä tulee Hall of Fame -pelaaja, mahdollisesti kaikkien aikojen parhaana sisempänä laitahyökkääjänä. Hän on paremman näköinen ja parempi tanssimaan. Anna minulle edes yksi asia, Trav. Anna minun voittaa enemmän Super Bowleja.