Jazz-pomo vahvistaa tulikuumat NHL-huhut – "Ei ole salaisuus"

Viime viikot NHL:n ykköspuheenaiheena on ollut Arizona Coyotes ja sen tulevaisuus. ESPN uutisoi hiljattain, että NHL neuvottelisi Jazzin omistavan Ryan Smithin kanssa Salt Lake Cityyn siirtyvästä NHL-organisaatiosta.

– Se, mikä on pyörinyt internetissä, ei ole mikään salaisuus. Tavallisesti kaikki asiat siellä eivät ole totta, mutta tässä tapauksessa ne ovat melko totta, Smith kertoo.

Työtä NHL-projektin ympärillä kuitenkin vielä riittää ja Smith joukkoineen on enemmän kuin valmis tekemään töitä, jotta Salt Lake Cityssä pelattaisiin NHL-kiekkoa tulevana syksynä.

– On todella paljon tekemistä. Harjoitustilat ja muut, meidän on hoidettava ne. Jos kaikki ovat mukana, me löydämme keinot. Olemme tehneet vaikeampiakin asioita, Smith vakuuttaa.