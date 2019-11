Yhdysvallat tutkii hypersuosittua TikTok-videosovellusta – epäillään vakoilutietojen lähettämisestä Kiinaan: "Emme voi jättää huomiotta"

Tutkinnan on määrä selvittää, onko sovellus lähettänyt tietoja Kiinaan, kertoo lehti nimettömiin lähteisiin viitaten. Yhdysvaltalaissenaattorit ovat vaatineet selvitystä sovelluksesta jo viime kuussa.

TikTok on erityisesti nuorison suosima sovellus, jolla on arviolta 500 miljoonaa käyttäjää ympäri maailman. Sovelluksessa käyttäjät voivat jakaa itsetehtyjä videoita, joilla käyttäjät tavallisesti huulisynkkaavat taustalla soivan kappaleen tahtiin.

Tutkintaa johtaa ulkomaalaisomistuksia Yhdysvalloissa tarkasteleva CFIUS-komitea. Selvityksen aikana on mahdollisesti määrä tutkia toissa vuonna tehtyä hankintaa. Tuolloin TikTokin omistava kiinalaislähtöinen ByteDance-yritys osti nuorten suosiossa olleen Musical.ly-nimellä toimineen sovelluksen.

– Koska TikTokilla on jo pelkästään Yhdysvalloissa yli 110 miljoonaa latausta, on se vastavakoilu-uhka, jota emme voi jättää huomiotta, senaattorit kertoivat kirjeessä, jonka he olivat osoittaneet Kansallisen tiedustelun johtajalle Joseph Maguirelle.