Mjällbyn puheenjohtaja Magnus Emeus luonnehti syyskuussa uutistoimisto AP:lle, että jos pallon potkaisee kovaa maalin yli seuran kotistadionilla Strandvallenilla, se päätyy lähes Itämereen. Kommentti kuvastaa osuvasti, millaisista oloista yksi tämän vuoden suurimmista eurooppalaisista jalkapalloyllättäjistä ponnistaa.

Suomalaispelaajien Tony Miettisen ja Timo Stavitskin edustama Mjällby on ollut Ruotsin miesten jalkapalloliigassa ylivoimainen, sillä se johtaa Allsvenskania 11 pisteen erolla toisena olevaan Hammarbyhyn. Mjällby on hävinnyt tämän kauden 26 liigapelistään vain yhden ja voittanut 19.

Allsvenskania on neljä kierrosta jäljellä, ja Mjällby pelaa seuraavaksi ensi maanantaina vieraissa IFK Göteborgia vastaan. Mjällbyn mestaruus varmistuu jo tämän viikon sunnuntaina, jos Hammarby ei voita Tukholman paikallisottelussa AIK:ta.

Stadion pienessä kylässä

Mjällby pelasi vielä 2018 Ruotsin kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla. Yhdeksän vuotta sitten seura huojui konkurssin partaalla ja oli vähällä pudota neljänneksi korkeimmalle sarjaportaalle.

Etelä-Ruotsissa sijaitseva Mjällby on alle 1 500 asukkaan taajama, eli asukasluvultaan pienempi kuin esimerkiksi Suomen kunta Kihniö.

Mjällby sijaitsee Sölvesborgin kunnassa, jonka asukasluku on noin 17 500. Seuran kotistadion sijaitsee Hällevikissä, jossa asuu suunnilleen yhtä paljon ihmisiä kuin Mjällbyssä.

Allsvenskan ei kuulu Euroopan parhaisiin liigoihin, mutta piskuisen Mjällbyn nousu kalastajakylästä ja peltojen keskeltä lähes varmaksi mestariksi on valtava yllätys. Vuonna 1939 perustettu seura ei ole koskaan voittanut Ruotsin mestaruutta.

– Ei ole yllätys, että pelaamme hyvää jalkapalloa, mutta tietysti on yllätys, että olemme sarjataulukon kärjessä, joukkueen apuvalmentaja Karl Marius Aksum sanoi AP:lle ja jatkoi kaikkien kylän ja lähialueiden asukkaiden elävän "sadussa" Mjällbyn yllätysmenestyksen takia.

Mjällbyn tämän kauden kotipelien yleisökeskiarvo on yli 5 000, mikä on käsittämätön luku ottaen huomioon, miten pieneltä paikkakunnalta seura ponnistaa.

Mjällbyn puolustus on rautaa

Päävalmentaja Anders Torstenssonilla ja vuonna 2016 puheenjohtajaksi tulleella liikemies Emeusilla on ollut iso rooli Mjällbyn menestyksessä. Myös kahdesti aiemmin Mjällbyn luotsina ollut Torstensson palkattiin nykyiseen pestiinsä 2023.

Mjällby on jopa Ruotsin mittakaavassa melko pieni tekijä siirtomarkkinoilla. Perinteisesti seuran pääpaino on ollut ilmaissiirroissa ja tutkan alla olleiden pelaajien löytämisessä.

Suomalaispelaajista Stavitski oli alkukaudesta sivussa jalkavaivojen takia. Laitapelaaja Stavitski on sittemmin pelannut 20 liigaottelussa. Keskuspuolustaja Miettinen on kärsinyt läpi kauden loukkaantumisista ja ollut kentällä vain kolmessa liigaottelussa.

Mjällbyn pelityyli on muuttunut parina viime vuonna pallonhallintaa suosivaksi. Tällä kaudella joukkueen pallonhallintaprosentti on ollut eri tilastopalveluiden mukaan noin 54.

Jalkapallosovellus Fotmobin tilastojen mukaan Mjällby viljelee melko vähän pitkiä syöttöjä sekä keskityksiä ja suosii lyhyitä syöttöjä. Mjällbyn verkkoon on tehty vain 17 osumaa, mikä on selvästi pienin luku tämän kauden Allsvenskanissa. Maaleja se on tehnyt Hammarbyn jälkeen toiseksi eniten.

Joukkueensa menestyksen vastapainoksi Torstenssonilla on riittänyt myös huolia, sillä hänellä todettiin viime vuonna krooninen lymfaattinen leukemia.

– Lopulta pidin vain viikon vapaata ja silloinkin seurasin joukkueen tekemisiä. Sitten palasin takaisin sataprosenttisesti, ja olen onnellinen, Torstensson muisteli elokuussa Guardianille.