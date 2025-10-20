Pikkuseura Mjällby on varmistanut sensaatiomaisesti Ruotsin jalkapallomestaruuden.

Mjällbyn Allsvenskan-mestaruus varmistui kolme kierrosta ennen Ruotsin jalkapallon pääsarjan päätöstä, kun se voitti IFK Göteborgin vieraissa 2–0. Ottelu jouduttiin loppuhetkillä keskeyttämäänkin, kun vierasfanit yrittivät kentälle juhlimaan ennenaikaisesti.

Mjällbyn ero sarjakakkosena majailevaan Hammarbyhyn on nyt 11 pistettä, mitä Hammarby ei pysty tavoittamaan.

Vaikka Mjällby ei lukeutunut kauden alla lainkaan mestarisuosikkeihin, se pystyi jättämään suurseurat taakseen ja voittamaan seurahistoriansa ensimmäisen mestaruuden.

Mjällby on pelannut peräti 19 tappiotonta peliä putkeen. Vuonna 1939 perustettu seura on koko tämän kauden aikana hävinnyt vain yhden matsin pelaamistaan 27 pääsarjakoitoksesta.

Vielä vuonna 2018 seura pelasi Ruotsin kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla.

Mjällbyn riveissä mestaruutta juhlii kaksi suomalaispelaajaa. Laitamies Timo Stavitski tahkosi FK Göteborgia vastaan reilun tunnin ennen kuin hänet otettiin vaihtoon. Keskuspuolustaja Tony Miettinen oli sivussa loukkaantuneena.

Mjällby on Sölvesborgin kunnassa sijaitseva pieni taajama. Mjällbyssä oli vuoden 2023 tiedoilla noin 1 400 asukasta, eikä Sölvesborgissäkään ole kuin kaikkiaan reilut 17 000 asukasta.