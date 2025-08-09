Jättipotti Suomen urheilulle? Asiantuntijalta kova arvio tulevasta vedonlyöntimuutoksesta – "Puhumme kymmenistä miljoonista"

Valmisteilla olevan Suomen rahapelijärjestelmän uudistuksen uskotaan tuovan suomalaiseen urheiluun miljoonittain rahaa.

Lakimuutos Suomen rahapelijärjestelmän muutoksesta odottaa enää lopullista leimaansa. Muutoksen myötä Veikkaus menettää monopoliasemansa Suomessa, ja ulkomaiset rahapeli- ja vedonlyöntiyhtiöt pääsevät mukaan Suomen markkinoille.

Tämä avaa uusia ovia ja mahdollisuuksia myös suomalaiselle urheiluväelle, joka odottaa vesikielellä vuoden 2027 alussa avautuvan vedonlyöntimarkkinan mukanaan tuomaa mahdollista rahapottia.

Veikkauksen entinen laki- ja vastuullisuusjohtaja, nykyään vedonlyöntiliiketoiminnan juridiikkaan erikoistuneessa asianajotoimistossa työskentelevä Pekka Ilmivalta arvioi suomalaiseen urheiluun virtaavan lakiuudistuksen myötä miljoonittain rahaa.

– Kyllä me puhumme kymmenistä miljoonista uutta rahaa siihen nähden, mitä sponsoroinnin tai valtion kautta tulee tällä hetkellä, Ilmivalta toteaa MTV Urheilulle.

Täysin sattumanvaraisesti ulkomaiset peliyhtiöt eivät kuitenkaan tule Suomeen rahaa syynäämään.

– Kyse ei ole todellakaan hyväntekeväisyydestä. Kyllä tänne tullaan tekemään tiukkaa liiketoimintaa ja saamaan jokaiselle eurolle vastinetta. Se on ihan selvää, että raha tulee polarisoitumaan ja jakaantumaan vahvemmin sinne, missä oikeasti ne tahot, liigat ja urheilijat pystyvät vahvaa näkyvyyttä tarjoamaan, Ilmivalta sanoo.

