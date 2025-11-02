Kohukiekkoilija Teemu Pulkkinen joutui nopeasti loukkaantuneena sivuun uudessa seurassaan Saksassa.

Teemu Pulkkinen, 33, ehti pelata vain kaksi ottelua Starbulls Rosenheimissa Saksan kakkostasolla, kun seura tiedotti joutuvansa tulemaan tulevissa matseissa toimeen ilman suomalaishyökkääjää. Kyse on Starbullsin mukaan Pulkkisen toisessa matsissa tulleesta ylävartalon lihasvammasta.

Seura kertoi viime tiistaina julkaistussa tiedotteessaan Pulkkisen saavan hoitoa, jotta mies pääsisi takaisin jäälle mahdollisimman pikaisesti.

Alustavan diagnoosin mukaan suomalainen joutuisi huilaamaan ainakin kaksi ottelua toipuakseen täyteen kuntoon ja välttääkseen lisävammojen riskin. Nyt suomalaisen loukkaantumisesta on mennyt juuri kaksi peliä ja Starbullsilla on seuraava koitos marraskuun tauon jälkeen kuun 14. päivä Bietigheim Steelersiä vastaan.

"Sopeutunut erittäin hyvin"

Starbullsin suomalainen päävalmentaja Jari Pasanen luonnehti Pulkkisen poissaolon olevan tietenkin takaisku. Hän ilmaisi toiveeksi, että Pulkkinen pystyisi palaamaan riveihin juuri käsillä olevan tauon jälkeen.

– Teemu on sopeutunut joukkueeseemme erittäin hyvin lyhyessä ajassa ja osoittanut tuovansa laatua sekä jäälle että sen ulkopuolelle, Pasanen ruoti.

Pulkkisella on tilillään yksi rangaistuslaukauksesta tehty maali. Pasanen luonnehti sen olevan pieni maistiainen siitä, mitä hyökkääjä voi joukkueen peliin tuoda.