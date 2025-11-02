Pittsburgh Penguinsin Jevgeni Malkin sai maksimisakon kirveslyönnistään.
Jevgeni Malkin sortui törkeään temppuun lauantaina pelatussa jääkiekon NHL-ottelussa Winnipeg Jetsin vieraana. Jetsin Logan Stanley tarjosi päädyssä Malkinille kovuutta, mihin Pittsburgh Penguinsin venäläishyökkääjä vastasi kirveslyönnillä kanadalaispuolustajan käsille.
Kahden minuutin huitomisrangaistuksen matsissa lusinut Malkin sai NHL:n työehtosopimuksen mukaisen 5 000 dollarin enimmäissakon. Se on toki vähän 6,1 miljoonaa keskimäärin kaudessa tienaavalle pelaajalle.
Winnipeg voitti ottelun 5–2. Jetsin suomalaishyökkääjä Brad Lambert teki ottelussa NHL-uransa ensimmäisen maalin.
Malkin on NHL:n pistepörssissä kuudentena. 39-vuotias konkari on saldonnut kauden 13 otteluunsa tehopinnat 3+15=18.