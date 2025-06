Rahapelijärjestelmän uudistuksella karut seuraukset urheilulle: Osalle jättipotti, toiset jäävät nuolemaan näppejään

Veikkauksen monopolin murtuminen tuo lisää sponsorirahaa urheilijoille ja seuroille, mutta jako tulee olemaan epätasainen, sanovat suomalaisten rahapeliyhtiöiden edustajat.

Suomen rahapelijärjestelmän uudistus on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Keskeistä on, että Veikkauksen monopoli on murtumassa, ja markkinat avautuvat myös kansainvälisille toimijoille lisenssijärjestelmän kautta.

Samalla kotimaiseen urheiluun on tulossa lisää sponsorirahaa, mutta sen odotetaan jakautuvan korostuneen epätasaisesti.

– Kun valtion raha urheilulle vähenee, niin moni ajattelee, että tämä korvaa sen. Mutta siinä käy juuri näin, että raha ei jakaudu tasaisesti, sanoo Veikkauksen varatoimitusjohtaja Veli-Pekka Nummikoski.

Aiheesta keskusteltiin keskiviikkona MTV:n SuomiAreena-lähetyksessä.

Nummikosken mukaan moni urheilutoimija odottaa rahapeliuudistuksen tuomien sponsoritulojen pelastavan seuran talouden.

– Se pelastaa joidenkin lajien ja seurojen, ja joidenkin yksilöurheilijoiden, jotka saavat hyviä sopimuksia, hän sanoo.

Seiväshyppääjä Wilma Murto solmi alkuvuonna mittavan yhteistyösopimuksen Veikkauksen kanssa.Jaakko Stenroos/All Over Press

Isot lajit ja kiinnostavat henkilöbrändit voittajia

Kansainvälisiä rahapeliyhtiöitä edustava Rahapeliala ry on ajanut Veikkauksen monopolin korvaamista lisenssijärjestelmällä. Myös uudistuksesta hyötyvien yhtiöiden edunvalvoja toteaa, että sponsorointi ei ole ihmelääke urheilun pienenevään rahoitukseen.

– Pitää sanoa suoraan, että eihän tämä uudistus tule olemaan urheilun näkökulmasta hirveän demokraattinen. Toiset lajit saavat enemmän kuin toiset, sanoo toimitusjohtaja Mika Kuismanen.

Hän luettelee lajeja, joiden uskoo selviävän tilanteesta voittajina: jääkiekko, jalkapallo, pesäpallo.

Ahvenanmaalaisen peliyhtiö PAFin Sverker Skogsberg puolestaan toteaa, että urheilusponsoroinnin saralla on paljon aktiviteettia juuri tällä hetkellä. Toisaalta hänkin toteaa, ettei sponsorointi jakaudu tasaisesti.

– Haluan varoittaa ylioptimismista, joka ei toteudu, Skogsberg sanoo.

Veikkauksen Nummikosken mukaan sponsorirahaa sataa ylipäätään kiinnostaville brändeille, oli kyseessä sitten joukkueita tai yksilöurheilijoita.

– Mutta se on harvinaisen kova kerman kuorinta, joka siinä tulee tapahtumaan, Nummikoski sanoo.