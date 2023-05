Nyt tärppäsi! Ruotsi saamassa NHL-vahvistuksen MM-kisoihin

Suomi–Ruotsi maanantaina 15.5. klo 20.20. Studio C Moressa jo klo 19.30!

Lehden mukaan Liljegrenin, 24, liittyminen joukkueeseen on enää riippuvainen lääkärintarkastuksesta.

Ruotsi on ennen Liljegrenin saapumista leimannut ainoastaan kuuden puolustajan kisapassit. Tilaa on pidetty vapaana NHL-vahvistuksille, mutta Aftonbladetin mukaan päävalmentaja Sam Hallam on saanut useita kieltäytymisiä.