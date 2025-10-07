Koripallon supertähti LeBron James on julkaissut vihjailevan päivityksen Instagram-tilillään.

Instagramissa julkaisemallaan lyhyellä videolla 40-vuotias James kävelee koripallokentällä sijaitsevalle tyhjälle tuolille. Videolla vilahtaa teksti: The Second Decision (Toinen päätös).

Julkaisun saatesanat viittaavat suureen ilmoitukseen.

– Kaikkien päätösten päätös. 7. lokakuuta kello 12 (Yhdysvaltain itäinen aika), James kirjoittaa mystisesti.

Jamesin NBA-uran yllä on liikkunut spekulaatioita kesän aikana. Tähtipelaajalla on vielä ensi kauden kattava sopimus Los Angeles Lakersin kanssa, ja supertähti himmensi hiljattain lopettamispuheita kertomalla medialle, että hän odottaa alkavaa kautta innolla.

– Olen innoissani mahdollisuudesta pelata vielä rakastamaani peliä. Olipa tämän kauden matka millainen tahansa, olen todella sitoutunut, koska en tiedä, milloin tämä loppuun. Tiedän, että se tapahtuu ennemmin tai myöhemmmin, James kertoi harjoitusleirin alussa NBA:lle.

Jamesin juuri julkaisema The Second Decision -vihjaus viittaa vuonna 2010 julkaistuun The Decision -ohjelmaan, jossa James kertoi siirtyvänsä Cleveland Cavaliersista Miami Heatin riveihin.

Jamesista on tulossa tällä kaudella NBA-historian ensimmäinen pelaaja, joka pelaa uransa 23. kauden maailman parhaassa koripalloliigassa.