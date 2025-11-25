Lauri Markkanen teki 17 pistettä, kun Utah Jazz hävisi koripallon NBA:ssa Golden State Warriorsille selvin lukemin 117–134. Suomalainen koki myös erikoisen kenkäepisodin.

Utahin paras pistemies Keyonte George teki vierasjoukkueelle 28 pistettä. Utahin tulokaspelaaja Ace Bailey ylsi 21 pisteeseen. Golden Staten tähti Stephen Curry taituroi 31 pistettä.

Yhdessä Curryn kolmen pisteen koreista hänelle avautui enemmän aikaa heittoon, kun Lauri Markkaselta lähti toinen kenkä jalasta ja puolustamassa ollut suomalainen kaatui.

Markkaselle 17 pisteen saalis oli kauden toiseksi pienin. Suomalainen nappasi ottelussa kuusi levypalloa ja antoi neljä syöttöä.

Utahille tappio oli kauden 12:s, kun otteluita on takana 17.