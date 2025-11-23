NBA-koripalloliigan suomalaisvalmentajan Tuomas Iisalon luotsaaman Memphis Grizzliesin syksy on ollut murheellinen. Tähtipelaaja Ja Morantin ja valmennuksen välisistä suhteista on spekuloitu julkisuudessa, ja loukkaantumisten kiusaama joukkue on hävinnyt ilta toisensa jälkeen. Nyt joukkue näyttää kuitenkin piristyneen.

Sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa Grizzlies, ilman tähtiään Morantia ja Jaren Jackson Junioria, voitti vieraissa Dallas Mavericksin 102–96. Grizzlies on nyt ottanut kaksi peräkkäistä voittoa ensimmäisen kerran tällä kaudella. Kokonaissaldo on toki yhä murheellinen, kuusi voittoa ja 11 tappiota.

Memphis kohtaa seuraavaksi Denver Nuggetsin tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa. Voittoputken venyttäminen voi olla vaikeaa, sillä Nuggets on liigan ehdottomia kärkijoukkueita.