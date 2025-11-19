Lauri Markkasen edustama Utah Jazz taipui Los Angeles Lakersille pistein 126–140 koripallon NBA:n yön kierroksella. Lakersin suurpelaaja LeBron James, 40, avasi kautensa loukkaantumisen jäljiltä.

Jazz johti vierasottelua isoimmillaan yli 10 pisteellä ja aina kolmannen erän loppupuolelle saakka. Tämän jälkeen Lakersin supertähdet Luka Doncic ja James ottivat ohjat, ja Jazz romahti päätösneljänneksellä.

Markkanen keräsi 31 pistettä hyvällä heittotarkkuudella (12/21). Se oli Jazzin toiseksi paras lukema Keyonte Georgen (34) jälkeen. Lisäksi suomalainen napsi viisi levypalloa.

Markkanen on nyt tehnyt yli 30 pistettä neljässä ottelussa peräjälkeen.

Doncic mätti kaikkiaan 37 pistettä. Hän kunnostautui lisäksi korien syöttäjänä (10). James pussitti 11 pistettä ja keräsi ottelun komeimman syöttölukeman 12.